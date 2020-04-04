На Запоріжжі одужали шестеро пацієнтів з COVID-19

У Запорізькій області одужало 6 пацієнтів з COVID-19, а загалом тут коронавірус діагностували у 31 людини. За останню добу додалось 3 нових випадки.

Про це повідомляє Запорізька ОДА.

"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 4 квітня у Запорізькій області зареєстровано 31 лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Протягом доби зареєстровано 3 нових випадки COVID-19", - йдеться у повідомленні

За інформацією, усі хворі ізольовані, їм надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів стабільний.

Наразі епідеміологи перевіряють ще 17 підозр на хворобу.

6 пацієнтів одужало. Летальних випадків не зареєстровано.

Як повідомлялося, в Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.