Запоріжжя отримало тести з Китаю - вистачить на 4000 досліджень коронавірусу

Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ отримав 2 квітня гуманітарну допомогу - 3100 ПЛР-тестів на визначення коронавірусу. З урахуванням тих, що були в центрі, тепер тестів вистачить на 3800-4000 досліджень.

Про це сказав головний державний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З урахуванням нових отриманих тестів (31 упаковка по 100 тестів - ред.) у нас досліджень вистачить орієнтовно десь на 3800 - 4000 осіб. Це більш ніж достатньо сьогодні. Дуже сподіваємося, що найближчим часом у нас з'явиться ще один апарат, який нам дозволить збільшити вдвічі потенціал у разі погіршення епідситуації», - прокоментував Терехов.

В обласному лабораторному центрі МОЗ зазначили, що працюють з тестами виробників з трьох країн.

«Тести, які ми закуповували за рахунок свого бюджету і грошей виділених міською владою - це тести виробництва Німеччини. З цими тестами працює Київ. Вартість одного дослідження майже 500 грн. Це собівартість, є ще витратні матеріали та інші витрати. Також у нас є словенські тести - ми отримали їх як гуманітарну допомогу. Орієнтовна вартість таких тестів - 4600 грн. Крім того, є китайські тест-системи», - пояснив Терехов.

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Першу партію тестів для лабораторного дослідження запорожці отримали 24 березня. За цей час провели 258 досліджень.

За даними медиків, в області на сьогодні зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом. 9 людей перебувають в умовах стаціонару під наглядом медиків. 7 людей - вдома в умовах самоізоляції. Ще 6 - одужали.

На сьогодні в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 осіб одужали.