На Рівненщині - перші дев'ять випадків Covid-19, одна жінка померла

Одразу дев’ять випадків захворювання на коронавірус, в тому числі один смертельний, зафіксовано у Рівненській області.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У Рівненській області станом на 8 ранку 27 березня підтверджено дев'ять випадків захворювання на Covid-19. Обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, а також померлу матір однієї із вищезгаданих жінок», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках. Наразі хворі ізольовані. Стан їх стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.

В області продовжують впроваджувати жорсткі заходи задля недопущення потужного спалаху коронавірусної інфекції.

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Як повідомляло агентство, досі на Рівненщині не було зафіксовано жодного факту підозри на коронавірус.

Станом на 22:00 26 березня в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків Covid-19. Зафіксовано 5 летальних випадків Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.