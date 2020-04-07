Дніпро закриває в'їзд транспорту з інших регіонів

Спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня 7 квітня ухвалила рішення про заборону на в’їзд до Дніпра транзитного транспорту та транспорту, що прибуває з інших регіонів України.

Про це повідомили у пресслужбі міськради Дніпра.

"Із 8 квітня до Дніпра заборонено в’їзд транспорту з інших регіонів України. Виняток лише для тих транспортних засобів, які залучаються до заходів із життєзабезпечення населення міста, наприклад, доставка продовольчих товарів. Обмеження набувають чинності 8 квітня і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в’їзд автівок контролюватимуть патрульна поліція, Національна гвардія та працівники ДСНС. Вони перевірятимуть усі транспортні засоби, вимірюватимуть температуру у тих, хто в’їжджає до міста. Людей із підвищеною температурою шпиталізуватимуть.

Міська комісія також ухвалила рішення про забезпечення співробітниками Національної поліції охорони периметру 21-ї інфекційної лікарні у Дніпрі.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня в Україні зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19, з них 104 дитини. У Дніпропетровській області зафіксували 26 випадків коронавірусу. Чотири пацієнти одужали.