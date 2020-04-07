На під’їздах до Генічеська зняли карантинні блокпости

На під’їздах до Генічеська зняли карантинні блокпости

Укрінформ
На Херсонщині на під’їздах до міста Генічеськ зняли встановлені там раніше карантинні блокпости.

Про це на брифінгу 7 квітня заявив заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після консультацій з лікарями, Держпродспоживслужбою мною, як керівником робіт з ліквідації НС, вчора було підписано розпорядження про закриття трьох медичних карантинних блокпостів у місті Генічеськ", - зазначив заступник голови ОДА.

Чабан пояснив, що блокпости зняли, оскільки у цьому районі не зафіксовано повторне захворювання на COVID-19.

Наразі в Херсонській області функціонують 11 блокпостів – 9 стаціонарних та 2 пересувних.

Як повідомлялося, ввечері в неділю, 5 квітня, на карантинних постах на під’їздах до обласного центру утворилися затори. Влада оголосила, що на блокпостах безперешкодно пропускатимуть транзитні фури, аби уникнути кілометрових заторів.

Читайте також: Голова РДА на Херсонщині прийшов на засідання без маски — поліція склала протокол

Станом на 7 квітня на Херсонщині зафіксовано 13 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 випадки підтверджено 6 квітня. Один зафіксований випадок на Херсонщині– летальний.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-