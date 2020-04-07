На під’їздах до Генічеська зняли карантинні блокпости

На Херсонщині на під’їздах до міста Генічеськ зняли встановлені там раніше карантинні блокпости.

Про це на брифінгу 7 квітня заявив заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після консультацій з лікарями, Держпродспоживслужбою мною, як керівником робіт з ліквідації НС, вчора було підписано розпорядження про закриття трьох медичних карантинних блокпостів у місті Генічеськ", - зазначив заступник голови ОДА.

Чабан пояснив, що блокпости зняли, оскільки у цьому районі не зафіксовано повторне захворювання на COVID-19.

Наразі в Херсонській області функціонують 11 блокпостів – 9 стаціонарних та 2 пересувних.

Як повідомлялося, ввечері в неділю, 5 квітня, на карантинних постах на під’їздах до обласного центру утворилися затори. Влада оголосила, що на блокпостах безперешкодно пропускатимуть транзитні фури, аби уникнути кілометрових заторів.

Станом на 7 квітня на Херсонщині зафіксовано 13 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 випадки підтверджено 6 квітня. Один зафіксований випадок на Херсонщині– летальний.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.