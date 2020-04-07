Голова РДА на Херсонщині прийшов на засідання без маски — поліція склала протокол

На Херсонщині протокол за порушення карантинних вимог отримав голова Бериславської РДА.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Так, це правдива інформація – вчора склали протокол про адміністративне правопорушення 44 (з позначкою 3) на голову Бериславської РДА, який прийшов на засідання комісії з питань ТЕБ та НС без маски», - зазначила Пшонь.

За її словами, голові РДА робили неодноразово зауваження, зокрема, керівник місцевої поліції, проте він не дослухався.

Очолює Бериславську РДА Роман Ставрост, він призначений на цю посаду розпорядженням Президента України №431/2019-рп від 29 листопада 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна буде перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.