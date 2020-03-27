На Дніпропетровщині один чоловік одужав, а троє захворіли

На Дніпропетровщині одужав від коронавірусу дніпрянин, який разом із дружиною захворів на Covid-19. Подружжю зробили повторний аналіз – у чоловіка вірусу не виявили. Але у жінки поки позитивний результат.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Перші два випадки коронавірусної інфекції в області виявили у подружжя, яке повернулося з Франції. Щойно занедужавши, вони одразу самоізолювалися та звернулися до лікарів. Перебували під наглядом у Дніпровській міській лікарні №21. Медики робили усе, щоб вони якомога швидше одужали. Нарешті отримали результати повторних досліджень на COVID-19. Аналізи показали, що чоловік одужав. Але у дружини коронавірус поки підтвердився», – зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Чоловіка вже готують до виписки. Його дружина залишатиметься у лікарні під наглядом спеціалістів.

Нині на Дніпропетровщині – 6 підтверджених випадків коронавірусу.

Разом з тим на Дніпропетровщині підтверджено ще три нових випадки коронавірусу. Інфекцію виявили у двох мешканців обласного центру та один випадок - у Нікополі. Наразі хворі – під пильним наглядом лікарів. Стан їх здоров’я стабільний, всі отримують симптоматичне лікування.

За словами Бондаренка, нещодавно в області отримали декілька тисяч тестів на Covid-19. "Це дозволяє нам тримати на контролі епідемічну ситуацію у регіоні", - каже він.

За його очільника ОДА, усі троє інфікованих нещодавно повернулися з країн, охоплених епідемією – Іспанії, Франції, ОАЕ. Нині встановлюють контакти, які могли мати хворі.

Наразі в області – дві госпітальні бази. Це Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Вони можуть одночасно прийняти 430 пацієнтів.

Загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 6 випадків Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

Фото: АА