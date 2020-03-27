У Бердянську госпіталізували курсанта, який проходив практику в поліції

В інфекційне відділення Бердянського територіального медичного об’єднання госпіталізовано першого хворого, в якого лабораторно підтверджено захворювання на Covid-19. Ним виявився правоохоронець.

Про це повідомляє Бердянське територіальне медичне об’єднання.

“Сьогодні, 27 березня, по обіді в лабораторії Запорізького обласного лабораторного центру методом ПЛР-діагностики було підтверджено захворювання на Covid-19 у мешканця Бердянська. Наразі пацієнта госпіталізовано спеціальною бригадою швидкої допомоги до інфекційного відділення лікарні. Чоловік, якого ушпиталили, перебуває у стані середньої важкості під наглядом лікарів. Коло його контактів встановлюється», - йдеться у повідомленні медиків.

Водночас, за інформацією МВС, захворілим виявися курсант, який проходив практику у Бердянському відділі поліції.

Це 10-й випадок зараження коронавірусом У Запорізькій області.

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Як повідомляв Укрінформ, Covid-19 виявлено у трьох працівників поліції - дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, у курсанта, який проходив практику в Бердянському відділі поліції та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.