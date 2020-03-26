Кабмін обмежив в'їзд та виїзд у міста-супутники АЕС

Уряд з 26 березня по 24 квітня 2020 року обмежив в'їзд та виїзд на територію міст-супутників АЕС.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 240 "Про запобігання поширенню на атомних електростанціях України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2".

"Установити з 26 березня до 24 квітня 2020 р. на всій території атомних електростанцій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та міст-супутників, у яких проживає та розміщується персонал атомних електростанцій, карантин, заборонивши залучення до робіт персоналу з ознаками респіраторних захворювань і проведення всіх масових заходів та обмеживши в’їзд населення в міста-супутники та виїзд з них", - йдеться у постанові.

Також доручено Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій обласним державним адміністраціям, ДП НАЕК "Енергоатом" разом з відповідними органами місцевого самоврядування забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї постанови та подання щодня Міністерству енергетики та захисту довкілля інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для її узагальнення, надіслання Міністерству охорони здоров’я та інформування Кабінету Міністрів України.

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Крім того, державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" доручено вжити додаткових заходів щодо своєчасного і повного проведення профілактичних і протиепідемічних заходів та встановлення посиленого санітарно-пропускного режиму для всього персоналу атомних електростанцій.

"Такі заходи допоможуть не лише захистити працівників, а й забезпечити стабільне електропостачання для людей, які перебувають вдома під час карантину та працюють дистанційно", - вважають в уряді.

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Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.