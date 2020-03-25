На українських АЕС посилили карантин

ДП "НАЕК "Енергоатом" перевів на спеціальний графік роботи найбільш критичний персонал, необхідний для стабільної роботи об`єктів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На період карантину оперативний персонал українських АЕС ізольовано, а критично важливі групи розміщені в окремих приміщеннях готельних комплексів міст-супутників АЕС, де проводяться необхідні заходи із дезінфекції і медичного моніторингу та створено соціально-побутові умови для проживання, харчування та відпочинку. На період дії карантинних заходів для цієї категорії персоналу розроблено оптимізований графік роботи та ізольований прохід на робочі місця/з них без контакту з іншим персоналом, а їх перевезення до проммайданчиків здійснюється за окремим маршрутом", - йдеться у повідомленні.

Оперативників українських АЕС забезпечили засобами індивідуального захисту. Крім того, організовано постійний медичний моніторинг їхнього стану здоров’я на робочих місцях і в місцях ізоляції з документуванням результатів. Вжито заходів для мінімізації контактів критично важливого персоналу.

Співробітники, не задіяні у технологічних процесах, своєчасно переведені на дистанційний режим роботи.

"Посилено санітарно-гігієнічний та дезінфекційний режим виробничих та офісних приміщень, харчоблоків, контрольно-пропускних пунктів, а також автотранспорту атомних станцій. Медпрацівниками відділу охорони здоров’я на АЕС ретельно проводиться передзмінна дистанційна термометрія персоналу. Усі наради переведені у режим селекторних, веб- та скайп-конференцій. Активно впроваджується електронний документообіг. Заборонені закордонні відрядження та відрядження всередині країни", - додали у компанії.

Раніше міськими радами Енергодара, Вараша, Южноукраїнська та Нетішина ухвалено рішення щодо обмеження в’їзду сторонніх осіб на територію міст-супутників АЕС. Місцевими відділами поліції спільно з ДСНС організовано роботу постів контролю.