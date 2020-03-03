"Гарантований покупець" заборгував Енергоатому 2,8 мільярда

З початку 2020 року ДП "Гарантований покупець" заборгувало "Енергоатому" 2,8 млрд грн за продану електроенергію, в тому числі за покладеними спеціальними обов'язками.

Про це сказав в. о. президента Енергоатома Павло Павлишин, повідомляє пресслужба компанії.

"Основними проблемами для Енергоатома в умовах функціонування нового ринку електроенергії залишаються механізм ПСО та платоспроможність ДП "Гарантований покупець. З початку 2020 року борг ГарПока перед НАЕК Енергоатом склав 2,8 млрд грн, при цьому за лютий приріст боргу становить понад 1,8 млрд грн. Тобто, за продану електроенергію, включаючи ПСО, Енергоатом отримав лише половину коштів", - ідеться у повідомленні.

Енергоатом заявляє, що механізм покладання спеціальних обов’язків для компенсації різниці в ціні для населення і витрат на "зелений" тариф навіть без боргів не забезпечує покриття економічно-обґрунтованих витрат компанії, зокрема – на оплату диспетчеризації та акцизного податку.

Павлишин, зокрема, акцентує увагу на тому, що несвоєчасна оплата електроенергії призвела до дефіциту коштів Енергоатома на виконання виробничої програми, на оплату свіжого ядерного палива та до повної відсутності фінансування інвестпрограми за статтею "Капітальне будівництво".

"Це означає, що компанія отримає штрафні санкції від постачальників та підрядників у вигляді пені, а якщо ситуація терміново не вирішиться, то вже у березні у нас можливий брак коштів на сплату податків та заробітної плати", - додав очільник компанії.

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Як повідомлялось, Кабінет міністрів 12 червня 2019 року прийняв редакцію Порядку покладання спецобов’язків на ринку електроенергії. Згідно з постановою Кабміну №512, для потреб населення ДП НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго" на аукціонах за двосторонніми договорами з граничною ціною мають продавати "Гарантованому покупцю" до 75% та до 20% електроенергії від свого виробітку відповідно. Для покриття мережевих втрат Енергоатом має продавати до 15% власної електроенергії на таких же аукціонах. Ще 10% електроенергії Енергоатом зобов’язаний, згідно із законом "Про ринок електроенергії", продавати на ринку "на добу наперед".