Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Енергоатому"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурсний відбір на посаду президента ДП "НАЕК «Енергоатом".

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

До керівника висувають десять вимог, серед яких - "глибоке розуміння та визнання принципів та цінностей корпоративного управління".

Претендент разом з документами та резюме має подати конкурсну пропозицію, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності. Вона може містити проєкт стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу.

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У разі призначення на посаду керівника підприємства, учасник конкурсу повинен у річний строк з моменту такого призначення отримати визначений законодавством рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії.

У повідомленні зазначається, що відповідні документи для участі у відборі приймаються у строк 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення - тобто, до 16 березня.

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Як повідомлялося, уряд звільнив попереднього керівника Енергоатома Юрія Недашковського. Виконувати обов'язки керівника компанії призначили директора Рівненської АЕС Павла Павлишина.