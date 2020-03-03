Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Енергоатому"
Про це йдеться у повідомленні міністерства.
До керівника висувають десять вимог, серед яких - "глибоке розуміння та визнання принципів та цінностей корпоративного управління".
Претендент разом з документами та резюме має подати конкурсну пропозицію, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності. Вона може містити проєкт стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу.
У разі призначення на посаду керівника підприємства, учасник конкурсу повинен у річний строк з моменту такого призначення отримати визначений законодавством рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії.
У повідомленні зазначається, що відповідні документи для участі у відборі приймаються у строк 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення - тобто, до 16 березня.
Як повідомлялося, уряд звільнив попереднього керівника Енергоатома Юрія Недашковського. Виконувати обов'язки керівника компанії призначили директора Рівненської АЕС Павла Павлишина.