Уряд оголосив конкурс на посаду керівника

Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Енергоатому"

Укрінформ
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурсний відбір на посаду президента ДП "НАЕК «Енергоатом".

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

До керівника висувають десять вимог, серед яких - "глибоке розуміння та визнання принципів та цінностей корпоративного управління".

Претендент разом з документами та резюме має подати конкурсну пропозицію, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності. Вона може містити проєкт стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу.

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У разі призначення на посаду керівника підприємства, учасник конкурсу повинен у річний строк з моменту такого призначення отримати визначений законодавством рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії.

У повідомленні зазначається, що відповідні документи для участі у відборі приймаються у строк 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення - тобто, до 16 березня.

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Як повідомлялося, уряд звільнив попереднього керівника Енергоатома Юрія Недашковського. Виконувати обов'язки керівника компанії призначили директора Рівненської АЕС Павла Павлишина.

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