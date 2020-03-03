Енергоатом пропонує створити робочу групу для вирішення проблем енергоринку

Законодавче забезпечення і функціонування атомної галузі та проблеми з розрахунком на ринку електроенергії обговорили на нараді в НАЕК «Енергоатом».

У нараді взяли участь очільники підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки ВР України Остап Шипайло, Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, директорату розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості Олександр Шуст, Енергоатому Павло Павлишин та ДП «Енергоринок» Юрій Гнатюк, повідомляє пресслужба Енергоатому.

Зокрема, Остап Шипайло повідомив, що критично важливі для діяльності НАЕК «Енергоатом» законопроєкти, спрямовані на остаточне врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електричної енергії та на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, внесені ним та його колегами по Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Юрієм Камельчуком, Дмитром Припутнем та Андрієм Герусом, вже зареєстровані та отримали позитивні висновки профільних комітетів. Водночас, законопроєкт щодо захисту коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації ядерних установок, від інфляції, прийняття якого вимагається умовами Гарантійної угоди з ЄБРР, яку ратифіковано ВР України у травні 2014 року, досі не переданий на розгляд Кабінету Міністрів України Міністерством енергетики та захисту довкілля.

Як наголосив керівник НАЕК «Енергоатом» Павло Павлишин, основними проблемами для компанії в умовах функціонування нового ринку електроенергії залишаються механізм ПСО та платоспроможність ДП «Гарантований покупець». Так, з початку 2020 року борг ДП «ГарПок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» склав 2,8 млрд грн, при цьому за лютий приріст боргу становить понад 1,8 млрд грн. Тобто, за продану електроенергію, включаючи ПСО, Енергоатом отримав лише половину коштів. І це в умовах, коли механізм покладання спеціальних обов’язків (для компенсації різниці в ціні для населення і витрат на «зелений тариф») не забезпечує покриття економічно-обґрунтованих витрат Енергоатому, зокрема – на оплату диспетчеризації та акцизного податку. Він акцентував увагу на тому, що відсутність своєчасної та повної оплати електроенергії для Енергоатому призвела до дефіциту коштів на виконання виробничої програми, на оплату свіжого ядерного палива та повної відсутності фінансування інвестпрограми за статтею «Капітальне будівництво». «Це означає, що компанія отримає штрафні санкції від постачальників та підрядників у вигляді величезної пені, а якщо ситуація терміново не вирішиться, то вже у березні ми не матимемо коштів на сплату податків та заробітної плати», - наголосив Павло Павлишин.

У свою чергу голова Держатомрегулювання Григорій Плачков зазначив, що є занепокоєння, що фінансовий дефіцит компанії може призвести до невиконання запланованих заходів з переоцінки безпеки та унеможливить надання дозволу на пуск енергоблоків АЕС після виконання планового попереджувального ремонту, зокрема – ЗАЕС-5, у якого у травні 2020 року завершиться проєктний строк експлуатації. Неспроможність ліцензіата дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки може призвести до призупинення діючої ліцензії, - наголосив очільник ДІЯРУ.

Читайте також: Енергоатом у 2019 році зекономив на закупівлях понад 1 мільярд

Також Григорій Плачков звернув увагу на ситуацію навколо перегляду кваліфікаційних вимог Міністерством енергетики та захисту довкілля до керівника НАЕК «Енергоатом». Він наголосив, що оскільки президент Енергоатому отримує ліцензію Держатомрегулювання, то освіта, кваліфікація та досвід роботи в сфері з ЯРБ, є важливими факторами.

За його словами, крім того має бути сформоване розуміння важливості прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії», оскільки питанню незалежних функцій Держатомрегулювання приділяє велику увагу виконавчий орган ЄС – Європейська Комісія. «Неодноразово з боку ЄК піднімалось питання призупинення проєктів для регулюючого органу у разі зволікання із схваленням відповідних законопроєктів по відновленню незалежних функцій регулювання ядерної та радіаційної безпеки», - повідомив голова Держатомрегулювання, підкресливши, що всі озвучені ним проблеми напряму пов’язані з безпекою та перебувають під пильною увагою як регулюючого органу, так і міжнародних партнерів.

Генеральний директор ВП «Енергоатом-Трейдинг» Сергій Бедін нагадав, що 1 березня 2020 року набули чинності нові Правила на ринку електричної енергії, які дали Енергоатому право участі у балансуючому ринку з урахуванням технологічних особливостей енергоблоків АЕС. Він повідомив, що заяву про приєднання до договору про участь у балансуючому ринку Енергоатом вже подав в НЕК «Укренерго».

Всі учасники наради підтримали пропозицію НАЕК «Енергоатом» до Міністерства створити робочу групу за участю НКРЕКУ, Мінекоенерго, учасників електроенергетичного ринку з метою розв’язання ситуації, що склалася. «Ми впевнені, що вихід є, але для цього необхідно абстрагуватись від особистих інтересів, згадати, що усі ми працюємо в першу чергу на українську державу», - наголосив Павло Павлишин.

Фото: Енергоатом