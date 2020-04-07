У Харкові громадський транспорт перевозить лише працівників спецоб'єктів

У Харкові громадський транспорт - трамваї, тролейбуси і автобуси - здійснює перевезення тільки працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Про це кореспонденту Укрінформа повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на першого віцемера Харкова Ігора Терехова.

"У місті складений і затверджений список працівників, які мають право користуватися громадським транспортом. Контроль за тим, як дотримуються цих правил інші жителі міста, здійснює Нацполіція", - зазначив Терехов.

"Ми перевозимо жителів Харкова, які задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста та працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Це приблизно 50 тис. осіб. Спільно з підприємствами складено та затверджено списки таких працівників. Також у місті є домовленість з Нацполіцією контролювати цей процес. Поліцейські толерантно пояснюють людям, хто може їздити в транспорті, а хто ні. Проблем в цьому питанні немає", - каже Терехов.

За уточненням заступника Харківського міського голови Євгенія Водовозова, на сьогодні у Харкові скасовано рух маршруток, але працюють міські автобуси "експрес": "Кількість зупинок автобусів на маршруті зменшено, обслуговуються близько 75% зупинок. У транспорті додержуються усіх протиепідемічних правил".

У Харкові станом на 17:00 6 квітня зафіксований один випадок захворювання на коронавірус, і цей хворий знаходиться в самоізоляції. Водночас у 31 особи зафіксована підозра на COVID-19. Згідно з протоколом, дані харківської лабораторії надіслані до національної референс-лабораторії у Києві, де повинні підтвердити або спростувати ці підозри.

Як повідомляв Укрінформ, з 6 квітня в Україні заборонено регулярні та нерегулярні перевозки пасажирів автомобільным транспортом, зокрема, на міських автобусах в режимі маршрутного таксі.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.

Фото: kharkov.comments.ua