Вже відомо, коли у Харкові завершиться опалювальний сезон

Опалювальний сезон у місті Харкові буде припинений з четверга, 9 квітня, за винятком лікарень і навчальних закладів.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес, повідомляє пресслужба міськради.

"Опалення вимкнуть з 9 квітня у житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами", - йдеться у повідомленні.

При цьому лікарні, навчальні заклади та інші установи побутового та соціально-культурного призначення зможуть здійснювати опалення приміщень у межах бюджетних призначень на відповідний період.

Кореспондентові Укрінформу пояснили в міськраді, що опалювальний сезон для цих установ триватиме до 15 квітня.

У цьому зв'язку у КП "Харківські теплові мережі" уточнили, що за законом опалювальний сезон завершується 15 квітня.

"Ця дата може змінюватися, оскільки тривалість опалювального сезону залежить від температури повітря. Якщо середньодобова температура впродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8°C, то опалення можна вимикати", - зазначають у компанії.

За даними Харківського гідрометцетру, середньодобова температура у регіоні становить +8°C і утримується протягом 5-ти днів.