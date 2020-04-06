Від опалення відключили вже 74% будинків у Києві

У Києві послугу централізованого опалення відключено для 74% будинків - це понад 7 327 багатоповерхівок.

Про це повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

"Відключення тепла триватиме упродовж 2-3 днів та відбуватиметься синхронно з потеплінням. Тепло вимикають поступово, що пов’язано з розгалуженістю централізованої системи теплопостачання Києва. Загальна протяжність теплотрас та тепломагістралей становить понад 2,7 тис. кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Київтеплоенерго з 5 квітня почало відключати опалення у столичних багатоповерхівках. Рішення про завершення опалювального сезону 2019-2020 прийнято розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 02.04.2020 № 556.

У столичних школах і дитячих садочках опалення почали вимикати 25 березня. Відключення об’єктів від централізованого опалення відбувалось згідно з індивідуальними заявками адміністрацій закладів.