У лютому киянам знизили тарифи на тепло і гарячу воду на 24-26%

У лютому знижка за опалення та гарячу воду для киян становить 24-26%.

Про це під час брифінгу поінформував директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загальна сума перерахунку, який виконало наше підприємство при формуванні сум до сплати нашим споживачам, становила майже 420 млн грн. Все це буде відображено у платіжних документах, квитанції наші клієнти почнуть отримувати відзавтра", - сказав Лопатін.

За його словами, завдяки газовій знижці нарахування за тепло і гарячу воду у лютому зменшені на 26% — за централізоване опалення і на 24% — за гарячу воду.

Читайте також: У Львові лютневі нарахування за тепло і гарячу воду зменшать на третину

Він зазначив, що у лютому в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становить 1224,26 грн — замість встановленої тарифом вартості 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 м² складає 24,34 грн/м² (з урахуванням температурного коефіцієнту та газової «знижки») при нормативному тарифі 38,5 грн/м². Вартість 1 м³ гарячої води також зменшилась приблизно на 23 грн.