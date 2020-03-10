У Львові лютневі нарахування за тепло і гарячу воду зменшать на третину

Через здешевлення природного газу у Львові розмір нарахування за тепло і гарячу воду для мешканців міста зменшили орієнтовно на 31% у порівнянні з діючими тарифами, тобто на 300-600 грн для окремого домогосподарства.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Цього місяця зменшилася вартість газу, яку споживають наші теплопостачальні підприємства, на 37% у порівнянні з вартістю газу, яка є в тарифі. Тому пропонуємо здійснити перерахунок вартості послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за лютий місяць. Розмір перерахунку складатиме орієнтовно 31%. Це, орієнтовно, зменшення від 300 до 600 грн в платіжках споживачів», — поінформував директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Олександр Одинець.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк зазначила, що рішення «Про зміну розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води» виконком приймає вже втретє. За грудень 2019 р. нарахування зменшилися на 26%, за січень 2020 р. — на 24%.

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Проте, наголосила вона, оскільки НКРЕКП досі не прийняла нові тарифи на теплопостачання, тепловиків доведеться дофінансовувати з міського бюджету Львова на 14 млн грн.