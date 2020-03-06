Вінничани сплатять за спожите у лютому тепло на третину менше від нарахованого

Вінничани сплатять за спожите у лютому тепло в середньому на 31% менше від нарахованого, за гарячу воду знижка становитиме 27%.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Вже з наступного тижня вінничани почнуть отримувати платіжки за лютий. У них знижка за послугу централізованого опалення становитиме в середньому 31%, за гарячу воду – 27%. Відповідне рішення про проведення перерахунку 5 березня схвалив виконком міської ради», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у лютому НАК «Нафтогаз» встановив ціну на газ для теплопостачальних підприємств на рівні 4,74 грн за куб.м із ПДВ (в січні вона була 5,58 грн за куб.м, у грудні – 5,13 грн за куб.м із ПДВ). Це найнижча ціна блакитного палива впродовж усієї зими. Тому КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» проводитиме перерахунок за тепло та гарячу воду для населення, виходячи з цієї ціни.

Оскільки вона зменшилась, знижка на послуги централізованого теплопостачання і подачі гарячої води буде найбільшою за останні місяці. Тож за послугу з централізованого опалення, отриману в лютому, вінничани, яких обслуговує Вінницяміськтеплоенерго, сплатять у середньому на 31 % менше. Вартість послуги з гарячого водопостачання знизиться орієнтовно на 27,7 %.

Згідно з рішенням виконавчого комітету від 5 березня Вінницяміськтеплоенерго має провести зміну розміру нарахувань за теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню і відобразити це у платіжних документах за лютий 2020-го року, які вінничани почнуть отримувати з наступного тижня.

У січневих платіжках знижка для споживачів КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на централізоване теплопостачання становила в середньому 21,5 %, на послугу гарячого водопостачання – 19,2%, в грудневих – 26 % і 23% відповідно.