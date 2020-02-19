Уряд вніс зміни до надання субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

"Уряд вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", - йдеться у повідомленні.

Змінами, зокрема, передбачено, що субвенція розподіляється між областями та м. Києвом з дотриманням таких критеріїв: 80% — відповідно чисельності населення, яке проживає у регіоні; 20% — для регіонів, у яких показник валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу менше 75% середнього показника по Україні.

"Фінансування здійснюється за умови відповідності проєктів і заходів пріоритетам, визначеним у регіональних стратегіях розвитку та планах соціально–економічного розвитку відповідних територій. Вони повинні відповідати оптимальним мережам соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг у відповідних сферах, забезпечувати комплексне вирішення проблеми. Також області повинні мати актуальну містобудівну документацію та затверджені проєкти будівництва, передбачити співфінансування з місцевих бюджетів. Проєкти мають бути завершені у поточному році", - додають в Мінрегіоні.

Також зауважують, що за рахунок субвенції можуть реалізовуватись проєкти будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, у тому числі щодо енергоефективності та енергозбереження, водопостачання, водовідведення та теплопостачання, за наявності схеми теплопостачання населеного пункту. Також за рахунок субвенції можуть здійснюватися заходи Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 — 2022 роки, екологічні та природоохоронні заходи, купівля медичного обладнання та комунальний транспорт.

"У 2020 році субвенція в першу чергу надається для реалізації проєктів будівництва, спрямованих на забезпечення покращення якості надання послуг у галузі освіти, охорони здоров’я та спорту. Також субвенція спрямовується на завершення проєктів будівництва з терміном реалізації до трьох років, які розпочато у попередні роки за її рахунок", - додають у міністерстві.

Відповідну постанову Кабміну розроблено Мінрегіоном з метою удосконалення Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.