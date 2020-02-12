Сумщина – найкраща щодо використання всіх освітніх субвенцій – Новосад

Сумщина є найкращою в Україні щодо використання всіх освітніх субвенцій.

На цьому під час робочої поїздки до Сумської області 11 лютого наголосила міністр освіти і науки України Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сумщина справді в лідерах щодо використання всіх освітніх субвенцій. Область успішно використала понад 90% всіх коштів на розвиток освіти, які держава дала у 2019 році – це один з кращих показників. На Сумщині більше немає вбиралень на вулиці, усі кошти на Нову українську школу, проведення інтернету, закупівлю комп’ютерів, природничо-математичних кабінетів та кабінетів української мови використано в максимальному обсязі – це результат, до якого мають прагнути інші регіони. Це означає, що ви максимально системно працюєте з тендерами, можете брати на себе відповідальність при роботі з новими важкими закупівлями – наприклад, такими як проведення інтернету до шкіл. Це приклад, до якого варто прагнути іншим», – зазначила міністр під час зустрічі з керівниками органів управління освітою Сумської області.

За її словами, вона приїхала на Сумщину з однією метою: подивитися як влаштована освіта в маленьких сільських школах.

«Коли працюєш в Міністерстві, формуєш політику щодо мережі, розподілу коштів, бачиш просто цифри, а не реальну ситуацію в кожному закладі. Не бачиш стан цих шкіл, стан доріг, реальну забезпеченість автобусами, тому я хочу для себе зробити певні висновки», - зауважила Новосад.

Під час перебування на Сумщині вона відвідала розташовану на кордоні з Росією Басівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в найвіддаленішому селі Сумського району. Хоча тут навчається лише 72 учні, але вона є потужнию і успішною. Під час зустрічі з освітянами урядовець підкреслила, що сьогодні МОН буде підтримувати не лише опорні школи, а й потужні заклади, які не є опорними, але знаходяться в регіонах з низькою щільністю населення.

У рамках робочої поїздки в Сумську область міністр відвідала школу в Березівській ОТГ Глухівського району та Голубівську ЗОШ Лебединського району, а в Сумському державному університеті ознайомилася із сучасними технологіями навчання у виші.