На Сумщині студентів з Китаю відправляють на 14-денний карантин

На Сумщині з метою недопущення завезення до регіону коронавірусної інфекції ізолюють прибулих з Китаю студентів на період медичного спостереження впродовж 14 днів.

Про це 10 лютого під час апаратної наради в Сумській облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов.

«Наразі ректорам Сумського національного аграрного, державного педагогічного та державного університетів, де навчаються іноземні студенти з Китайської Народної Республіки, вже направлені листи стосовно організації протиепідемічних заходів для осіб, які протягом зимових канікул відвідували Китай, насамперед м. Ухань, провінція Хубей. Мова йде про ізолювання групи китайських студентів на період проведення медичного спостереження протягом 14 днів з моменту їх повернення, а також вжиття заходів щодо відтермінування повернення в Суми на навчання інших осіб з Китайської Народної Республіки до окремого рішення Кабінету міністрів України», - зазначив посадовець.

За його інформацією, усього у сумських вишах сьогодні навчається 270 студентів з КНР.

Читайте також: Українців евакуюють з провінції Хубей спецрейсом 11 лютого

«У даний момент під медичним спостереженням перебувають 2 студентки Сумського національного аграрного університету, які повернулися з КНР. Вони ізольовані на максимальний інкубаційний період і не відвідують заняття, однак захворювання у них немає», - повідомив Кравцов.

Як відомо, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання. Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).