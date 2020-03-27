В Україні від Covid-19 одужали четверо — троє дорослих і дитина

В Україні від Covid-19 одужали четверо — троє дорослих і дитина

Укрінформ
В Україні від коронавірусної інфекції Covid-19 одужали 4 людини, найбільше хворіють люди віком від 18 до 49 років.

Про це на брифінгу у п'ятницю поінформував заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є позитивні новини - у нас є 4 випадки одужання від коронавірусної хвороби: троє дорослих і одна дитина, всі - в Чернівецькій області. Також на сьогодні очікується п'ятий на виписку", - сказав Ляшко.

За його словами, найбліьше на Covid-19 хворіють люди віком від 30 до 49 років — майже 38%, інфікованих віком від 18 до 29 років - 17%, віком 50-65 — 30%, віком за 65 - 6%.

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“Тобто, ми бачимо, що серед усіх, хто хворіє, вікової групи 18-49 років майже 50%. Це свідчить про те, що старша вікова група все ж таки дослухається до порад МОЗ, виконує карантинні заходи і обмежує свою мобільність. Люди ж від 18 до 49 років зараз зневажливо ставляться до загрозливої ситуації”, - наголосив Ляшко.

Він додав, що обмежувальні заходи в Україні мають превентивний характер і були запроваджені значно раніше, ніж у Європі, аби не допустити подібного розвитку ситуації.

“Наше з вами завдання зараз — обмежити свою мобільність, обмежити контакти і самоізолюватися. Це єдиний профілактичний захід, який допоможе нам врятувати нашу систему охорони здоров’я і врахувати нашу економіку. Без цього будь-які інші заходи уряду не спрацюють”, - підкреслив головний держсанлікар.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 березня у світі коронавірусом заражено 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні зафіксовано 196 випадків, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Водночас у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволено перевезення кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

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