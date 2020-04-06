Ляшко пояснив особливі обмеження для людей віком 60+

Хронічні захворювання у літніх людей призводять до несумісних з життям станів, коли приєднується коронавірус.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора померли 71-річний чоловік, чоловік 60 років із серцево-судинними захворюваннями, жінка 84 років із супутніми патологіями, чоловік 77 років із серцево-судинними захворюваннями. У людей старше 60 років, на жаль, в Україні в більшості є хронічні захворювання. Ці хронічні захворювання в більшості призводять до несумісних із життям станів, коли приєднується коронавірусна хвороба", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що саме тому було прийнято рішення не виходити за межі свого житлового будинку людям старше 60 років і хворим. Це зроблено для того, щоб унеможливити ризик інфікування хворих і людей старше 60 років, які мають хронічні захворювання, і без хронічних захворювань.

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли від цієї хвороби.