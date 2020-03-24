Київ посилено миють з шампунями та антисептиками

Комунальні служби столиці посилено, з використанням дезинфікуючих засобів, прибирають вулиці, зупинки громадського транспорту та під'їзди житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook.

"Посилене прибирання вулиць і зупинок триває. У воду для миття додаємо шампуні і антисептики", - йдеться у повідомленні.

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У відеоматеріалі до інформації зазначається, що у Києві миють з використанням антисептичних засобів вулиці, зупинки громадського транспорту та під'їзди житлових будинків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Фото: КМДА