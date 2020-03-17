МОЗ переводить у карантинний режим свої приміщення

Міністерство охорони здоров'я тимчасово обмежило допуск в свої адміністративні приміщення.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"З метою нерозповсюдження коронавірусу серед працівників апарату МОЗ України та зважаючи на карантинні заходи, наказом міністра охорони здоров’я України тимчасово обмежено допуск до адміністративних споруд та службових приміщень міністерства. Згідно з наказом, посадові особи, представники громадськості, члени робочих груп та комісій беруть участь у засіданнях, на які вони запрошені, у режимі відеоконференції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допуск в адміністративні будівлі тимчасово обмежено, за винятком народних депутатів України, їхніх помічників, членів уряду, працівників Секретаріату Кабінету міністрів України, керівників та заступників керівників центральних та інших органів виконавчої влади, посадових осіб організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, та працівників міністерства.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України 16 березня ухвалено рішення про низку обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19. Документом, зокрема, заборонено з 18 березня по 3 квітня: на всій території нашої держави регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

Також з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

З 17 березня заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні тимчасово припинити свою роботу. Дозволено надавати послуги з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.

Міністерству охорони здоров'я доручено тимчасово припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових, а також максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Органам влади, підприємствам та організаціям рекомендовано забезпечити позмінну роботу працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі онлайн.