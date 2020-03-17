МОЗ має підготувати медзаклади для прийому інфікованих коронавірусом у тяжких станах - Шмигаль
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За його словами, в інфекційних відділеннях українських лікарень підготовлено 12 тисяч ліжок для лікування інфікованих коронавірусом. "12 тисяч ліжок в інфекційних відділеннях підготовлені, загалом 200 тисяч ліжок в українських лікарнях», - зазначив Шмигаль.
Він поінформував, що вже 1500 апаратів штучної вентиляції легенів направлено в регіони, а 10 млн експрес-тестів на коронавірус буде завезено в регіони до кінця тижня.
Кабмін також доручив профільним органам прорахувати та забезпечити фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом, зазначив Прем'єр-міністр.