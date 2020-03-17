Перші 10 мільйонів швидких тестів будуть в Україні до кінця тижня – Шмигаль

До кінця поточного тижня в Україну буде завезено першу партію швидких тестів на виявлення коронавірусу у кількості 10 мільйонів.

Про це поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Верховної Ради 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно тестів: до кінця тижня ми завеземо в Україну першу партію, яка становитиме десять мільйонів швидких тестів, які дають на 99,9% відповідь щодо захворюваності на ... коронавірус», - сказав Шмигаль.

Він також підкреслив, що на сьогодні в інфекційних відділеннях в Україні підготовлено 12 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус, а загалом в українських лікарнях наявні 200 тисяч ліжок.

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«Щодо підтримки лікарів: сьогодні лікарі, як і військові, стають на захист українського суспільства, фактично вони сьогодні працюють майже у військових, фронтових умовах, тому питання їхніх гарантій, їхньої соціальної підтримки розглядається Кабінетом міністрів. Дані доручення порахувати і забезпечити фінансово-матеріальне стимулювання лікарів, які будуть працювати безпосередньо з коронавірусом, і надалі ми будемо вживати всіх заходів, щоби підтримати та захистити лікарів. І будемо просити парламент також стати нашим партнером щодо захисту лікарів і молодшого медичного персоналу», - наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, парламент зранку у вівторок зібрався на позачергове засідання для ухвалення законопроєктів щодо боротьби з коронавірусом.