Усі залізничні вокзали України закривають з 18 березня
Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
"З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на відвідування залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Від завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.
Працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускатимуться одночасно групи людей з не більш ніж 10 осіб.
"Сьогодні для зменшення черг до залізничних кас Укрзалізниця відкриє їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни", - зазначається у повідомленні.
В Укрзалізниці нагадують, що через велику кількість дзвінків телефонна лінія контактного центру перевантажена, відтак для оперативного інформування пасажирів постійно оновлюється сайт, сторінка у Facebook та Telegram-канал.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 18 березня буде закрито метрополітени, а в громадському транспорті можна буде їздити до 10 людей одночасно.
Також буде припинено міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.
Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.