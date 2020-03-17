Усі залізничні вокзали України закривають з 18 березня

Укрзалізниця запроваджує обмеження в роботі залізничних вокзалів - вони будуть закриті з 12.00 18 березня.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

"З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на відвідування залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Від завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускатимуться одночасно групи людей з не більш ніж 10 осіб.

"Сьогодні для зменшення черг до залізничних кас Укрзалізниця відкриє їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни", - зазначається у повідомленні.

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В Укрзалізниці нагадують, що через велику кількість дзвінків телефонна лінія контактного центру перевантажена, відтак для оперативного інформування пасажирів постійно оновлюється сайт, сторінка у Facebook та Telegram-канал.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 18 березня буде закрито метрополітени, а в громадському транспорті можна буде їздити до 10 людей одночасно.

Також буде припинено міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.