Укрзалізниця місяць повертатиме вартість квитків на скасовані поїзди

Укрзалізниця з 18 березня 2020 року припиняє пасажирські перевезення залізничним транспортом. Квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів. Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, Укрзалізниця подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квитки, придбані через Інтернет, можна буде повернути через онлайн-сервіси.

"Закликаємо пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі. Запевняємо, коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі", - підкреслили в компанії.

В Укрзалізниці нагадали, що з 18 березня компанія тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та далекому) у зв’язку з карантином, спричиненим спалахом Cоvid-19? до прийняття окремого рішення уряду. Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.

Залізничні вантажні перевезення тривають.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заоборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів на Covid-19 і одужав - 79 433 осіб, інфікованих - 182 406 осіб, а тих, хто помер – 7 154.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.