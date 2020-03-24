За два останні тижні сплеску злочинності в Україні не сталося - МВС

В Україні за останні два тижні не спостерігається особливого сплеску злочинності, але ситуація надалі залежатиме від багатьох факторів, зокрема і від того, чи буде продовжено карантин.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час онлайн-трансляції програми «Свобода слова», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми відстежуємо останні два тижні ситуацію з рівнем злочинності. Можу сказати, що особливого сплеску злочинності, або зростання злочинності, за ці два тижні, нема, але очевидно, історія показує, що коли у населення знижуються економічні можливості, то завжди у таких випадках злочинність зростає. Але ми до цього готові, і дамо гідну відсіч", - сказав Геращенко.

За його словами, наразі «статистика рівна».

"Але це залежить від багатьох факторів: як довго буде продовжуватися карантин, наскільки серйозний буде збиток економіці, чи то у нас буде happy end через два тижні, чи то карантин продовжиться", - уточнив Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.