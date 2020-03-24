Хворий на Covid-19 священник контактував з близько 500 особами — Геращенко

Священник з Тернопільщини Олег Вінніков, який захворів на новий китайський коронавірус, за даними поліції, контактував орієнтовно з 500 особами.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив у ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Олег Вінніков, це священнослужитель з Тернопільської області, він 19 березня був госпіталізований, наразі лежить у реанімації Тернопільської міської лікарні. Ми порахували у поліції, що він за тиждень контактував з близько 500 людьми. Він був на церковних службах, він відправляв похоронний обряд, і наразі ми шукаємо цих людей (які були поруч з ним - ред.)", - сказав Геращенко.

Він також закликав всіх тих, хто контактував із цим священнослужителем з Тернопільської області, залишатися вдома, а ще краще – дзвонити лікарям, якщо у цих осіб з’являться симптоми хвороби, оскільки ці громадяни могли від нього заразитися.

"У цьому немає нічого ганебного, він не знав на той момент, що він хворий, коли спілкувався з вами", - наголосив Геращенко.

Водночас він запевнив щодо структури МВС, що "ми працюємо стабільно, з чітким планом і розуміємо, що нам робити".

"Задача правоохоронної структури держави, - це збереження стабільності, безпеки, забезпечення карантинних заходів, і ми це робимо кожен день", - уточнив Геращенко.

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Геращенко уточнив, що в Україну вже прибув рейс із медичним вантажем з Китаю, і на цьому тижні планується ще кілька рейсів з Китаю із таким вантажем, і запевнив, що авіація Нацгвардії буде максимально швидко доставляти такий вантаж по всій Україні.

Як повідомлялося, 20 березня у Тернопільській ОДА поінформували, що мешканець Тернопільщини, у якого напередодні підтвердили коронавірус, виявився священником, у нього велика сім’я.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG