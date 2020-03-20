Українцям роз’яснили, чи можуть їх примусити в період карантину ходити на роботу

Роботодавці під час карантину мають право, а не обов’язок припиняти роботу або ж організовувати позмінну роботу працівників чи в режимі онлайн.

Про це повідомляє у Facebook Координаційний центр з надання правової допомоги, відповідаючи на запитання, чи має право компанія у період карантину змушувати працівників виходити на роботу.

Зокрема, як нагадали в центрі, Кабмін з 12 березня до 3 квітня встановив карантин на всій території України, а також заборонив із 17 березня роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності.

Постановою також рекомендовано центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості - також роботи в режимі реального часу через Інтернет.

«Отже, якщо ваш роботодавець здійснює господарську діяльність, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення з урахуванням вищезазначених винятків, його може бути притягнено до відповідальності», - інформують у центрі з надання правової допомоги.

Водночас якщо діяльність роботодавця не відноситься до вищезазначених, то «це право роботодавця, а не обов’язок припиняти роботу або забезпечення організації позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі реального часу через Інтернет».

Разом з тим, юристи наголошують, що працівники мають право звернутися до свого роботодавця з проханням надання відпустки, у тому числі без збереження заробітної плати.

«Окрім того, термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін 15 календарних днів на рік. Згідно зі статтею 84 Кодексу законів про працю у випадках, передбачених статтею 25 закону України "Про відпустки", працівнику за його бажанням відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку», - додали у центрі безоплатної правової допомоги.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.