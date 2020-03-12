Дружина буковинця, у якого підтвердився коронавірус, перебуває в самоізоляції

"Дружина хворого на коронавірус чоловіка не має жодних ознак інфекційного захворювання. Але у світі відомі випадки безсимптомного носіння цього виду вірусу. Можливо, Україна зіткнулася саме з таким випадком. Це будуть досліджувати епідеміологи, які вивчатимуть контактних осіб хворого на коронавірус чоловіка. Вона самоізолювалася одразу, як тільки госпіталізували її чоловіка з підозрою на коронавірус. За нею спостерігають лікарі", - сказала Гусак.

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Також вона розповіла про стан другого хворого на коронавірус буковинця. Він сам звернувся в інфекційне відділення обласної лікарні 10 березня, коли його і госпіталізували.

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"У нього температура тіла піднімається протягом дня максимум до 38 градусів. Рентген показав, що пневмонії немає. Є у нього кашель, але не посилений. Інших симптомів у хворого немає", - додала обласна чиновниця.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

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Станом на 21.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджено вже 3 випадки зараження новим типом коронавірусу. З 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.