У Чернівцях госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус
Про це повідомляють на сайті Чернівецької ОДА.
"Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня 12 березня госпіталізовано двох людей. Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де виявлено випадки Covid-19", - йдеться у повідомленні.
Також там повідомили, що протягом доби у Чернівецьку область доставлять тест-систему для діагностики Соvid-19 німецького виробництва.
Як повідомлялося, у МОЗ повідомили про два нові підтверджені випадки коронавірусу в Україні.
Станом на 20.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.
В Україні наразі підтверджено вже 3 випадки зараження новим типом коронавірусу. З 12 березня по всій країні введено карантин.
11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.
Фото: Громадське