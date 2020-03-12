У Чернівцях госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували двох людей, які мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовані випадки Covid-19.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької ОДА.

"Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня 12 березня госпіталізовано двох людей. Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де виявлено випадки Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Також там повідомили, що протягом доби у Чернівецьку область доставлять тест-систему для діагностики Соvid-19 німецького виробництва.

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Як повідомлялося, у МОЗ повідомили про два нові підтверджені випадки коронавірусу в Україні.

Станом на 20.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

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В Україні наразі підтверджено вже 3 випадки зараження новим типом коронавірусу. З 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

Фото: Громадське