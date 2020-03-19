В Україні – третя смерть від коронавірусу
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Тelegram.
"В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом Covid-19. МОЗ висловлює співчуття рідним померлої", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, пацієнтка поступила в лікарню у тяжкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на Covid-19.
МОЗ закликає українців у разі появи перших симптомів респіраторних захворювань обов’язково зателефовати своєму сімейному лікарю.
"Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - зазначили у відомстві.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19, три з них - летальні.
Фото: АА