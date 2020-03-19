В Італії від коронавірусу померло більше, ніж у Китаї - вже 3405 осіб
Укрінформ
Кількість померлих від коронавірусної інфекції в Італії перевищила показник Китаю.
Про це свідчить оперативна статистика ВООЗ.
Згідно з нею, в Італії померло 3405 людей, у Китаї – 3245, в Ірані – 1284, в Іспанії – 803.
Загалом, за останніми даними Університету медицини ім. Джона Гопкінса на інтерактивній мапі, загальна кількість хворих у світі перевищила 229 тис. людей. 9 325 пацієнтів померли, 84 557 людей одужали.
За даними МОЗ України, наразі в Україні зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом Covid-19, три з них - летальні.
фото: АА