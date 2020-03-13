Поліція радить батькам перевірити, чи знає дитина номери екстрених служб

Батькам варто на період карантину, якщо вони залишають вдома дитину одну, перевірити, чи знає вона номери екстрених служб, та обговорити періодичність зв'язку.

Таку рекомендацію оприлюднила Патрульна поліція Києва у Facebook.

У відомстві нагадали, що у середу Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо запровадження в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти, і перед батьками постає питання, чи варто залишати дитину одну вдома.

Наголошується, що основними факторами, на які слід звернути увагу, є психологічна зрілість дитини, побутові навички та відсутність проблем зі здоров’ям.

"Патрульна поліція радить провести оцінку середовища, в якому ви залишаєте дитину. Не буде зайвим заховати з поля зору потенційно небезпечні чи заборонені для користування предмети (запальнички, алкоголь, ліки, хімічні рідини, інструменти, тощо)", - йдеться у повідомленні.

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Також у поліції радять батькам провести дитині інструктаж та нагадати про основні правила поведінки в побуті, наголосити, щоб вона не відчиняла двері незнайомцям, не гралась з вогнем та електроприладами.

Правоохоронці радять батькам також змоделювати різні ситуації поведінки дитини (незнайомець дзвонить у двері, діти кличуть гратися на вулицю, чутно підозрілий запах та інші) і обговорити періодичність зв’язку – наприклад, зідзвонюватися кожну годину або присилати повідомлення у месенджерах.

"Також рекомендуємо: перевірити, чи знає дитина ваш телефон та телефони екстрених служб на пам'ять – все одно запишіть їх; підготувати для дитини цікаве завдання, щоб їй було чим зайнятися на самоті; скласти разом розпорядок дня (графік прийняття їжі, вивчення уроків)", - уточнюється у повідомленні.

Батькам також варто розказати дітям про небезпеки в Інтернеті, і, якщо доцільно, то обмежити доступ до певних сайтів; і нагадати про правила або заборони відкриття вікон та балкону, а також встановити перелік дозволених для користування електроприладів.

Варто попросити дитину не розповідати друзям і стороннім, про те, що вона залишилась вдома сама; домовитися, що дитина не буде відповідати телефоном на дзвінки від незнайомців; заручитися допомогою близьких або роботодавця, щоб у невідкладному випадку хтось з дорослих міг терміново приїхати до дитини.

"Чим якіснішу підготовчу роботу ви проведете, тим більш впевненою буде ваша дитина, а ви будете більш спокійними. Крім того, нагадуємо, про відповідальність батьків перед законом. Відповідно до чинного законодавства, якщо з дитиною, яка молодше 14 років, що-небудь трапиться або вона здійснить будь-яке правопорушення, то за її дії будуть відповідати батьки",- уточнили патрульні.

Як повідомлялося, в Україні через загрозу поширення коронавірусу з 12 березня введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.