У місті Первомайський на Харківщині таки оголосили карантин у школах

У місті Первомайський Харківської області після наради місцевої влади з директорами навчальних закладів вирішили оголосити карантин.

Про це написав мер Первомайського Микола Бакшеєв у своєму Facebook.

"Після наради, що відбулася сьогодні о 17:00, прийнято рішення ввести карантин у навчальних закладах на виконання вимог Постанови КМУ", - повідомив Бакшеєв.

Раніше очільник міста заявив Укрінформу, що не бачить підстав для введення карантину, тому рішення мають прийняти керівники навчальних закладів.

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Як повідомляє місцева ТРК «Надія», карантин розпочнеться 3 п’ятниці, 13 березня, і триватиме по 3 квітня включно в школах і закладах позашкільної освіти.

"Для запобігання соціальній напрузі (деякі батьки в період карантину не мають можливості залишити дитину вдома) дитячі садочки м. Первомайський працюватимуть. Для цього на базі всіх дошкільних закладів будуть створені чергові групи. Батькам потрібно лише написати заяву", - йдеться у повідомленні.

Наразі карантин оголошено в усіх населених пунктах регіону.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня голова Харківської ОДА Олексій Кучер, за результатами засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив, що усі навчальні заклади області закриваються на карантин. До 3 квітня навчання не повинно проводитись, це рішення підлягає обов’язковому виконанню всіма органами на місцях, наголосив він.

11 березня виконком Харківської мерії на вечірньому засіданні затвердив в місті з 12 березня тритижневі превентивні заходи щодо розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19. При цьому дитячі садки, школи, ПТУ та інші навчальні заклади на карантин не зачинятимуться. Театри, кінотеатри та цирк будуть закриті, а спортивні заходи скасовані.