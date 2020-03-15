Ще у трьох жителів Житомирщини не підтвердилася підозра на коронавірус

У трьох жителів Житомирщини за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру підозра на Covid-19 не підтвердилася.

Про це повідомив Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Повідомляємо, що за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру підозра на Covid-19 у 2-х хворих з Ємільчинського та 1 хворого з Хорошівського районів не підтвердилася», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 14 березня стало відомо, що підозра на коронавірус також не підтвердилася і в 2 чоловіків із Бердичівського і Андрушівського районів.

13 березня в інфекційному відділенні Радомишльської райлікарні померла 71-річна, в якої діагностували коронавірус після повернення з Польщі.

Наразі в Україні є три офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини, хворобу діагностували у двох 2 чоловіків у Чернівцях.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, усього у світі було зафіксовано 156 400 випадків зараження новим коронавірусом, померли 5833 людини, одужали 73 968 осіб.