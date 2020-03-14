Держагентство з розвитку туризму рекомендує туроператорам не відправляти українців за кордон

Державне агентство розвитку туризму України рекомендує туроператорам утриматися від відправлення українців за кордон до початку дії тимчасового обмеження перетину держкордону для міжнародного пасажирського повітряного сполучення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту в Facebook.

“Рекомендуємо суб’єктам туроператорської діяльності утриматися від відправлення громадян України за кордон до періоду початку дії тимчасового обмеження перетину державного кордону для міжнародного пасажирського повітряного сполучення”, – йдеться в повідомленні.

Туроператорів також просять підтвердити власні зобов’язання та вжити заходів щодо вчасного повернення громадян України, яких зараз, попри усі рекомендації Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров'я України, розпоряджень РНБО та протокольних доручень Кабміну продовжують відправляти за кордон.

“Таке підтвердження з вказанням назви країни, кількості груп, кількості учасників, дати повернення, пункту відправлення і виду транспорту просимо надіслати на електронну скриньку tourism@mkms.gov.ua до 10:00 16.03.2020 року. У випадку виникнення будь яких запитань – звертайтеся на цю електронну адресу tourism@mkms.gov.ua”, – зазначають у Держагентстві з розвитку туризму.

Також там наголошують на необхідності дотримання вимог чинного законодавства та ліцензійних умов щодо безпеки туристів, їх переміщення, збереження життя та здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей момент в Україні підтверджено три випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.