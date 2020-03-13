Туристична галузь однією з перших зазнає збитків від спалаху нового коронавірусу у світі.

Про це заявив державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України Артем Біденко під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, що це непростий час для туристичної галузі, тому що вона одна з перших страждає від пандемії коронавірусу. В цей час є можливість згуртуватися, виділити чіткі пріоритети, стратегію і почати рухатися, це перший крок, який допоможе витримати це випробування і спокійно рухатися далі...", - сказав Біденко.

Він зазначив, що наразі потрібно реалізовувати все для того, щоб, по-перше, підготувати Україну як туристичну дестинацію. По-друге, розвивати внутрішній туризм, і, по-третє, виводити країну загалом на високий туристичний рівень, робити її цікавою для інвесторів.

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Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розповіла, що незабаром планується запуск акції "Мандруй Україною", в межах якої туристичний бізнес - готелі, перевізники, туроператори й туристичні агенції - надаватимуть спеціальні пропозиції для громадян України, які матимуть змогу мандрувати країною у період обмеженого туристичного потоку з-за кордону.

"Ще до оголошення карантину виникла ідея зробити таку акцію "Мандруй Україною". Її вже сьогодні в інтернеті багато людей підтримують, бо це така органічна річ, про це пишуть. Плануємо це запустити спільно з державою, спільно з вами всіма у більш такому масштабному форматі", - сказала Олеськів.

Туризм один із перших страждає від пандемії коронавірусу – Біденко / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу. За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилося 135 467 осіб, померла 4981, одужало 69 645 осіб. В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській. Зареєстровано перший летальнй випадок від Covid-19 – померла 71-річна жінка з Житомирської області.