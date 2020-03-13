ЧАЕС закрили для відвідувачів через коронавірус

Чорнобильська АЕС обмежує ознайомлювальні візити громадян усіх країн на територію станції щонайменше до 3 квітня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС.

"Для тих, хто вже забронював візит (на ЧАЕС – ред.) через сервіс visit.chnpp.gov.ua, буде запропоновано перенести дати на інший період, або ж, якщо перенесення неможливе, візит буде скасовано, а кошти повернуто. Крім візитів, адміністрація ЧАЕС обмежить міжнародні відрядження своїх працівників за кордон та технічні візити іноземних спеціалістів на майданчик ЧАЕС. Про відновлення ознайомлювальних та технічних візитів буде повідомлено на сайті ЧАЕС додатково", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що рішення ухвалено з огляду на постанову Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".