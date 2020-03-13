Ратушу у Львові закрили для туристів

Відсьогодні вежу львівської Ратуші тимчасово закрили для відвідувачів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Під час засідання міського штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу прийнято рішення з 13 березня припинити відвідування туристами і мешканцями міста вежі Ратуші", – йдеться в повідомленні.

Помилуватися краєвидами міста охочим пропонують з оглядових майданчиків Меморіалу Героїв Небесної Сотні та Високого замку.

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У ЛМК також нагадали, що 11 березня міська комісія з питань ТЕБ і НС під час позапланового засідання ухвалила призупинити навчання у школах, дитячих садочках та закладах позашкілля з 12 березня до 3 квітня. Також ухвалено рішення призупинити проведення культурних та спортивних заходів, обмежити масові заходи (>200 осіб), не допускати осіб із підвищеною температурою тіла, посилити дезінфекцію в установах, організаціях, на підприємствах та в торговельно-розважальних центрах тощо.