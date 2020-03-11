Головну туристичну виставку України перенесли на осінь

Міжнародну туристичну виставку UITT, яка мала проходити 25-27 березня в Києві, перенесли на 1-3 вересня 2020 року у зв'язку із запровадженням в Україні карантину для протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляється в інформаційному листі організаторів виставки, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Сьогодні, 11 березня, Кабінет Міністрів України офіційно оголосив про введення протиепідеміологічного карантинного періоду в Україні, який буде діяти з ранку 12 березня до 3 квітня. За 20 років існування компанія Прем'єр Експо жодного разу не переносила і не відміняла свої виставки та конференції. Однак, ми щиро піклуємося про наших учасників, відвідувачі, партнерів і співробітників. У зв'язку з цим повідомляємо про… перенесення Міжнародної туристичної виставки UITT "Україна – подорожі та туризм" на 1-3 вересня 2020 року спільно з Міжнародним турсалоном "Україна" - UITM'2020", – пояснили організатори.

Зазначається, що всі придбані вхідні квитки на виставку й попередні електронні реєстрації відвідувачів залишаються чинними, і їх можна буде використовувати в дати перенесених заходів.

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Найближчим часом у компанії обіцяють підготувати детальні інструкції для експонентів, відвідувачів, учасників заходів.

Місце проведення не змінюється – Київ, Міжнародний виставковий центр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін у середу, 11 березня, на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.