Масштабну туристичну виставку в Еміратах перенесли

Масштабну туристичну виставку в Еміратах перенесли

Коронавірус
Укрінформ
Організатори міжнародного виставкового заходу "Arabian Travel Market", що мав відбутися у м. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) 19-22 квітня, оголосили про його перенесення на 28 червня – 1 липня через поширення коронавірусу. 

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті виставки. 

"У зв'язку із загостренням ситуації з епідемією COVID-19 по всьому світу, після консультацій з усіма зацікавленими сторонами та відповідно до рекомендацій органів охорони здоров'я ОАЕ щодо поїздок в країни, яких торкнулася епідемія, і з них ми ухвалили рішення відкласти наш захід, який мав відбутися 19-22 квітня 2020 року в Дубаї, у Всесвітньому торговому центрі (DWTC). Нова дата проведення – 28 червня-1 липня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Організатори виставки зауважили, що їхній головний пріоритет – здоров'я та безпека всіх учасників арабського ринку подорожей – співробітників, партнерів, клієнтів і експонентів.

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"Хоча в ОАЕ дотримуються найсуворіших медичних та гігієнічних протоколів відповідно до міжнародних стандартів, ми ухвалили це рішення в інтересах галузі, щоб ми могли організувати захід, який буде ефективним для всіх його учасників", – підкреслили організатори.

Як повідомляв Укрінформ, Україну на Arabian Travel Market мав представляти стенд міста Києва. У такий спосіб у КМДА планували компенсувати відмову від участі в міжнародній виставці "ITB China" в Шанхаї через поширення коронавірусу.

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