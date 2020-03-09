Катар заборонив в’їзд громадянам 14 країн

У Катарі з понеділка, 9 березня, набула чинності тимчасова заборона на в’їзд громадянам 14 країн в межах боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Gulf Times.

«В'їзд до Катару тимчасово припинено для людей із Бангладеш, Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії та Таїланду. Тимчасова заборона, яка набуває чинності в понеділок, 9 березня, спрямована на запобігання поширенню коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Таке рішення стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі. Влада країни закликала громадян відмовитися від подорожей за винятком крайньої потреби.

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Крім того, зазначається, що раніше для запобігання поширенню коронавірусу національний авіаперевізник Qatar Airways припинив польоти до Італії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 березня у світі зареєстровано 110 041 випадок захворювання Covid-19, із них 3 825 закінчилися смертю, 62 053 (56,4%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 29 137 випадків у 100 країнах/територіях/регіонах, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.