Рух через держкордон України скорочується

Кількість громадян, які перетинають державний кордон України, продовжує скорочуватися. Переважна їх кількість – це громадяни, які повертаються до України додому.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«За добу – 18 березня – співробітники Держприкордонслужби України здійснили більше 31 тисячі пропускних операцій. Переважна їх більшість – близько 20 тисяч – це оформлення українців на в’їзд», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники також продовжують роботу та взаємодію з іншими органами щодо забезпечення повернення додому українців, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів. Так, упродовж доби із залученням транспортних засобів ДСНС, а також органів місцевої влади та волонтерів на Сході та Заході країни забезпечено повернення в Україну майже 3,4 тис. українців.

У пресслужбі нагадали, що з 18 березня до 1 травня Росія обмежила в’їзд на свою територію іноземців. У зв’язку з цим біля кількох пунктів пропуску періодично накопичувалась певна кількість українців, яких завертали на російському кордоні.

Крім того, зазначається, що працівники ДПСУ продовжують заходи, спрямовані на виявлення ознак вірусного захворювання.

"Минулої доби провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури тіла у майже 22 тисяч осіб, які їхали з-за кордону чи тимчасово окупованих територій. На кордоні з Білоруссю в українця, який повертався з-за кордону, виявили підвищену температуру - 38,20С. Його доставили в медзаклад, де, попередньо, виключили захворювання на коронавірус. Цей чоловік та троє його попутників, включно з водієм автомобіля, перебувають під наглядом медиків", - зазначили у ДПСУ.