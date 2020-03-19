Рух через держкордон України скорочується

Рух через держкордон України скорочується

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Укрінформ
Кількість громадян, які перетинають державний кордон України, продовжує скорочуватися. Переважна їх кількість – це громадяни, які повертаються до України додому.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«За добу – 18 березня – співробітники Держприкордонслужби України здійснили більше 31 тисячі пропускних операцій. Переважна їх більшість – близько 20 тисяч – це оформлення українців на в’їзд», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники також продовжують роботу та взаємодію з іншими органами щодо забезпечення повернення додому українців, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів. Так, упродовж доби із залученням транспортних засобів ДСНС, а також органів місцевої влади та волонтерів на Сході та Заході країни забезпечено повернення в Україну майже 3,4 тис. українців.

У пресслужбі нагадали, що з 18 березня до 1 травня Росія обмежила в’їзд на свою територію іноземців. У зв’язку з цим біля кількох пунктів пропуску періодично накопичувалась певна кількість українців, яких завертали на російському кордоні.

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Крім того, зазначається, що працівники ДПСУ продовжують заходи, спрямовані на виявлення ознак вірусного захворювання.

"Минулої доби провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури тіла у майже 22 тисяч осіб, які їхали з-за кордону чи тимчасово окупованих територій. На кордоні з Білоруссю в українця, який повертався з-за кордону, виявили підвищену температуру - 38,20С. Його доставили в медзаклад, де, попередньо, виключили захворювання на коронавірус. Цей чоловік та троє його попутників, включно з водієм автомобіля, перебувають під наглядом медиків", - зазначили у ДПСУ.

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