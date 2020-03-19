Якими рейсами українці повертатимуться з-за кордону 19 березня

Міністерство інфраструктури опублікувало перелік рейсів, якими повернуть українців з-за кордону 19 березня.

Відповідний перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України, оприлюднило Мінінфраструктури у Facebook.

Зокрема, будуть здійснені рейси з Єгипту, Бельгії, Нідерландів, Ізраїлю, ОАЕ, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Австрії, Домініканської республіки. Перелік рейсів протягом дня будуть оновлювати.

«Завдяки діалогу між Міністерством інфраструктури та авіаперевізниками компанії долучаються до процесу повернення українських громадян - запроваджено спеціальні програми рейсів, ціни зафіксовано за пільговим тарифом», - додають у міністерстві.

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Як повідомлялося, 16, 17 та 18 березня також виконувалися рейси в українські аеропорти з-за кордону для повернення українців додому.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.