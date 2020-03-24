Курс "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів" за добу пройшли майже 5 тисяч педагогів

Протягом однієї доби понад 6 тис. педагогів зареєструвалися на курс "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів", з яких майже 5 тис. пройшли його та отримали електронні сертифікати.

Курс було розроблено за 72 години у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо цифрової трансформації держави, повідомляє пресслужба ОП.

"Карантин через коронавірус – це виклик для всіх освітян. Вчителі разом із батьками та дітьми опинились у стресовій ситуації без чітких алгоритмів дій і інструкцій, а також сам на сам з ключовим питанням – як організувати процес дистанційного навчання. Ми робимо так, щоб кожен українець міг навчатися онлайн. Це корисно та цікаво", – підкреслив Зеленський.

В ОП нагадали, що онлайн-курс доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта". Перед створенням курсу Міністерство цифрової трансформації отримало зворотний зв'язок від українців про те, як відбувається дистанційне навчання в їхніх дітей. Опитування показало, що низка шкіл і педагогів змогли системно організувати процес, натомість більшість шкіл виявилися неготовими до швидкої цифрової трансформації.

"Унікальність нашого проєкту полягає в інноваційному форматі освітнього серіалу. Це не класичні онлайн-курси. Ми використовуємо принципи серіальності: є діалог, гумор, залучення глядачів, імпровізація, уривчастість", – зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В освітньому серіалі йдеться про алгоритми та комунікацію вчителів та учнів у період дистанційного навчання, а також про набір сервісів і специфіку їхнього використання для вчителів, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber тощо.

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Портал "Дія. Цифрова освіта " - це проєкт Президента України, що його втілює Міністерство цифрової трансформації в рамках свої мети: навчити 6 млн громадян цифрових навичок за три роки. Крім курсу "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів", на порталі є безкоштовні освітні серіали: базові цифрові навички, цифрова грамотність для вчителів, серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті", "Смартфон для батьків". Щомісяця на порталі з'являється новий освітній серіал.